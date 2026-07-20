Vide grenier ruelles du village Donzy-le-Pertuis

Informations pratiques

Donzy-le-Pertuis

Vide grenier

ruelles du village Le Bourg Donzy-le-Pertuis Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 06:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Nous vous attendons pour exposer ou chiner lors de notre traditionnel vide grenier qui se tiendra dans les ruelles de notre village.

Buvette/restauration/toilettes sèches/parking .

ruelles du village Le Bourg Donzy-le-Pertuis 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 47 88 04 lesamisdonzyrons@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Donzy-le-Pertuis a été mis à jour le 2026-07-20 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II