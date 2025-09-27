Vide grenier/dressing La Saltimbanquerie Sigalens
Vide grenier/dressing La Saltimbanquerie Sigalens samedi 27 septembre 2025.
Vide grenier/dressing
La Saltimbanquerie 195 Chemin Dubouilh Sigalens Gironde
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Venez chiner et dénicher des trésors au cœur d’un vide-grenier/dressing !
Des vêtements, des accessoires, des objets vintage, et bien plus encore… de quoi faire des affaires !
Animation musicale avec Lucky Nekko Laissez-vous emporter par la bonne humeur et les rythmes entraînants !
Détendez-vous autour de notre bar convivial et régalez-vous avec nos délicieuses crêpes sucrées et salées pour combler toutes vos envies gourmandes.
Envie d’être exposant ? Rendez-vous dès 8h après une inscription au préalable.
Ne manquez pas cette journée festive, idéale pour toute la famille ! .
+33 6 80 16 10 62
