Vide Grenier dse Remparts

La Dorlière Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Vide grenier des remparts organisé par le comité de jumelage de Beauzac dans la salle de la Dorlière. Pour les exposants réservation obligatoire à l’Office de Tourisme bureau de Beauzac 04 71 61 50 74.

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La Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

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English :

Vide grenier des remparts organized by the Beauzac twinning committee in the Salle de la Dorlière. Stallholders must book in advance at the Beauzac Tourist Office 04 71 61 50 74.

L’événement Vide Grenier dse Remparts Beauzac a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron