Vide-Grenier du Baut, Ecole Le Baut, Nantes
Vide-Grenier du Baut, Ecole Le Baut, Nantes samedi 30 mai 2026.
Vide-Grenier du Baut Samedi 30 mai, 09h00 Ecole Le Baut Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00
Vide-Grenier de l’Asso de Puce – Un Événement Solidaire !
L’Asso de Puce organise son grand vide-grenier au profit des enfants des écoles maternelles et primaires du Baut ! Les fonds collectés permettront de financer diverses activités éducatives et sorties scolaires.
Les exposants bénéficieront d’un café offert pour bien commencer la journée ! Une entrée dédiée, située à l’arrière du bâtiment, est prévue pour faciliter votre installation !
Ecole Le Baut 2 rue des Renards, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/asso-de-puce/evenements/vide-grenier »}]
Vide Grenier de l’École du Baut Vide grenier Le Baut
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