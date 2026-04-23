Bretteville-sur-Laize

Vide grenier du BBC

Gymnase Bretteville-sur-Laize Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le club de Basket de Bretteville-sur-Laize organise son vide-grenier.

Le club de Basket de Bretteville-sur-Laize organise son vide-grenier au city stade. 10€ les 5 mètres. Buvette et restauration sur place. .

Gymnase Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 6 79 27 58 35 bbcingal.animation@gmail.com

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English : Vide grenier du BBC

The Bretteville-sur-Laize basketball club is organising its garage sale.

L’événement Vide grenier du BBC Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Suisse Normande