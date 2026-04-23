Vide grenier du BBC Bretteville-sur-Laize
Vide grenier du BBC Bretteville-sur-Laize samedi 13 juin 2026.
Bretteville-sur-Laize
Vide grenier du BBC
Gymnase Bretteville-sur-Laize Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le club de Basket de Bretteville-sur-Laize organise son vide-grenier.
Le club de Basket de Bretteville-sur-Laize organise son vide-grenier au city stade. 10€ les 5 mètres. Buvette et restauration sur place. .
Gymnase Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 6 79 27 58 35 bbcingal.animation@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier du BBC
The Bretteville-sur-Laize basketball club is organising its garage sale.
L’événement Vide grenier du BBC Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Suisse Normande