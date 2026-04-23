Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier du BBC Bretteville-sur-Laize

Vide grenier du BBC Bretteville-sur-Laize samedi 13 juin 2026.

Adresse : Gymnase

Ville : 14680 Bretteville-sur-Laize

Département : Calvados

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Bretteville-sur-Laize

Vide grenier du BBC

Gymnase Bretteville-sur-Laize Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Le club de Basket de Bretteville-sur-Laize organise son vide-grenier.
Le club de Basket de Bretteville-sur-Laize organise son vide-grenier au city stade. 10€ les 5 mètres. Buvette et restauration sur place.   .

Gymnase Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 6 79 27 58 35  bbcingal.animation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier du BBC

The Bretteville-sur-Laize basketball club is organising its garage sale.

L’événement Vide grenier du BBC Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Suisse Normande

À voir aussi à Bretteville-sur-Laize (Calvados)