Vide-grenier du Bédouret Salle des Fêtes Beaucens dimanche 3 mai 2026.
Salle des Fêtes BEAUCENS Beaucens Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
2026-05-03
Vide grenier organisé par le club du Bédouret. Ambiance conviviale, buvette et sandwichs.
Salle des Fêtes BEAUCENS Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 23 54 10
English :
Garage sale organized by the Bédouret club. Friendly atmosphere, refreshments and sandwiches.
