Vide-Grenier du Bras d’Or à Ecuires Écuires

Rue du bras d’or Écuires Pas-de-Calais

Brocante annuelle

Dimanche 24 août de 8h à 18h

Lieu Quartier du Bras d’Or

Organisé par le Pôle Jeunesse du Montreuillois

Accueil des exposants à partir de 6h

1€ le mètre pour les habitants d’Ecuires

2€ le mètre pour les extérieurs

Buvette et restauration sur place

Réservations ou Informations Mme Herlange au 06 47 96 77 95 ou Mme François au 06 17 99 89 39

Rue du bras d’or Écuires 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 47 96 77 95

