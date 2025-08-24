Vide-Grenier du Bras d’Or à Ecuires Écuires
Rue du bras d’or Écuires Pas-de-Calais
Début : 2025-08-24
Brocante annuelle
Dimanche 24 août de 8h à 18h
Lieu Quartier du Bras d’Or
Organisé par le Pôle Jeunesse du Montreuillois
Accueil des exposants à partir de 6h
1€ le mètre pour les habitants d’Ecuires
2€ le mètre pour les extérieurs
Buvette et restauration sur place
Réservations ou Informations Mme Herlange au 06 47 96 77 95 ou Mme François au 06 17 99 89 39
Rue du bras d’or Écuires 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 47 96 77 95
