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Vide grenier du centre ressources Simone de Beauvoir, Ehpad Simone de Beauvoir, Saint-Médard-en-Jalles

Vide grenier du centre ressources Simone de Beauvoir, Ehpad Simone de Beauvoir, Saint-Médard-en-Jalles

Vide grenier du centre ressources Simone de Beauvoir, Ehpad Simone de Beauvoir, Saint-Médard-en-Jalles samedi 11 avril 2026.

Lieu : Ehpad Simone de Beauvoir

Adresse : Allée du Preuilha - 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Tarif : Entrée libre - et pour les stands 10€ les 3 mètres

Vide grenier du centre ressources Simone de Beauvoir Samedi 11 avril, 09h00 Ehpad Simone de Beauvoir Gironde

Entrée libre – et pour les stands 10€ les 3 mètres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T09:00:00+02:00 – 2026-04-11T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-11T09:00:00+02:00 – 2026-04-11T18:00:00+02:00

Chinez, baladez-vous, faites de belles trouvailles… et partagez un moment convivial avec les résidents et les équipes de l’Ehpad Simone de Beauvoir !

  • Entrée libre
  • Restauration et buvette sur place

Informations exposants

  • Stand : 10 € les 3 mètres
  • Inscriptions auprès de l’Ehpad Simone de Beauvoir par mail ou téléphone.

Ehpad Simone de Beauvoir Allée du Preuilha – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 70 13 63 »}, {« type »: « email », « value »: « ehpad.sdebeauvoir@saint-medard-en-jalles.fr »}]
Restauration et buvette sur place

Parentalité : Ehpad Simone de Beauvoir

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