Vide grenier du centre ressources Simone de Beauvoir, Ehpad Simone de Beauvoir, Saint-Médard-en-Jalles

Vide grenier du centre ressources Simone de Beauvoir Samedi 11 avril, 09h00 Ehpad Simone de Beauvoir Gironde

Entrée libre – et pour les stands 10€ les 3 mètres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T09:00:00+02:00 – 2026-04-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T09:00:00+02:00 – 2026-04-11T18:00:00+02:00

Chinez, baladez-vous, faites de belles trouvailles… et partagez un moment convivial avec les résidents et les équipes de l’Ehpad Simone de Beauvoir !

Entrée libre

Restauration et buvette sur place

Informations exposants

Stand : 10 € les 3 mètres

Inscriptions auprès de l’Ehpad Simone de Beauvoir par mail ou téléphone.

Ehpad Simone de Beauvoir Allée du Preuilha – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 70 13 63 »}, {« type »: « email », « value »: « ehpad.sdebeauvoir@saint-medard-en-jalles.fr »}]

Restauration et buvette sur place

Parentalité : Ehpad Simone de Beauvoir