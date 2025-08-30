Vide-grenier du château des Plans Résidence Services Seniors DOMITYS Parthenay
Vide-grenier du château des Plans Résidence Services Seniors DOMITYS Parthenay samedi 30 août 2025.
Vide-grenier du château des Plans
Résidence Services Seniors DOMITYS 11 Rue de Brossard Parthenay Deux-Sèvres
Venez chiner et profiter d’un moment convivial au Château des Plans de Parthenay.
Ces fonds seront reversés à l’association France Parkinson.
Pour exposer, merci de vous inscrire par téléphone ou par mail. .
Résidence Services Seniors DOMITYS 11 Rue de Brossard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 32 00 parthenay@domitys.fr
