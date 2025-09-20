Vide grenier du Club des Aînés de Lanton Rue du Port Lanton
Vide grenier du Club des Aînés de Lanton Rue du Port Lanton samedi 20 septembre 2025.
Vide grenier du Club des Aînés de Lanton
Rue du Port Esplanade de cassy Lanton Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Vide-Greniers sur l’esplanade de Cassy à Lanton le samedi 20 Septembre 2025 de 8h à 18h. .
Rue du Port Esplanade de cassy Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine
English : Vide grenier du Club des Aînés de Lanton
German : Vide grenier du Club des Aînés de Lanton
Italiano :
Espanol : Vide grenier du Club des Aînés de Lanton
L’événement Vide grenier du Club des Aînés de Lanton Lanton a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Coeur Bassin