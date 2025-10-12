Vide Grenier du Collectif Agir Salle 300 Centre social du Château de l’Horloge Aix-en-Provence

Vide Grenier du Collectif Agir Salle 300 Centre social du Château de l’Horloge Aix-en-Provence dimanche 12 octobre 2025.

Vide Grenier du Collectif Agir

Dimanche 12 octobre 2025 de 10h à 16h. Salle 300 Centre social du Château de l’Horloge 50 Place du Château de l’Horloge Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 16:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Le Collectif Agir regroupe trente associations qui viennent en aide aux demandeurs d’asile, et aux migrants en difficulté. Nous organisons ce vide grenier afin de pouvoir financer un accueil digne pour ces personnes en situation de grande précarité.

Le vide grenier permet de faire connaître notre association au grand public dans une ambiance festive et décontractée. Les demandeurs d’asile participent volontiers à cette journée, qui leur permet à eux et à nos bénévoles (deux cents adhérents actifs) de se retrouver et de mieux faire connaissance. .

Salle 300 Centre social du Château de l’Horloge 50 Place du Château de l’Horloge Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 03 45 74 carol@sevin.net

English :

The Collectif Agir brings together thirty associations helping asylum seekers and migrants in difficulty. We’re organizing this garage sale to help finance a dignified welcome for these extremely vulnerable people.

German :

Das Collectif Agir umfasst dreißig Vereine, die Asylsuchenden und Migranten in Schwierigkeiten helfen. Wir organisieren diesen Flohmarkt, um eine würdige Aufnahme für diese Menschen in sehr prekären Situationen finanzieren zu können.

Italiano :

Il Collectif Agir riunisce trenta associazioni che aiutano i richiedenti asilo e i migranti in difficoltà. Stiamo organizzando questo mercatino per finanziare un’accoglienza dignitosa per queste persone in situazioni estremamente precarie.

Espanol :

El Colectivo Agir reúne a treinta asociaciones que ayudan a solicitantes de asilo y migrantes en dificultades. Organizamos esta venta de garaje para financiar una acogida digna de estas personas en situación de extrema precariedad.

L’événement Vide Grenier du Collectif Agir Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence