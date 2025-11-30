Vide Grenier du COSL Arudy Arudy
Salle Espalungue Arudy Pyrénées-Atlantiques
Vide grenier organisé par l’Association sports et loisirs d’Arudy le COSL. Rendez-vous de 9h à 17h à la salle Espalungue. Stands intérieurs et extérieurs. Petite restauration et buvette sur place.
Inscription des exposants jusqu’au 26/11/2025. .
Salle Espalungue Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 65 16 75
