Vide grenier du festival terres de Résistance Jardin du Prieuré Martigues

Dimanche 31 août 2025 à partir de 8h. Jardin du Prieuré Avenue Flemming Martigues Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2025-08-31 08:00:00

C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée.

Une soixantaine d’exposants vous accueillera au Jardin du prieuré à l’occasion du Festival Terres de Résistance.



Buvette, restauration, animations. .

Jardin du Prieuré Avenue Flemming Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 42 36 80 terresderesistance@gmail.com

English :

This is the must-see event of the re-entry.

German :

Dies ist das unverzichtbare Ereignis zu Beginn des Schuljahres.

Italiano :

È l’evento imperdibile del back-to-school.

Espanol :

Este es el evento imperdible para el inicio del año escolar.

