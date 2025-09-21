Vide-Grenier du Groupe Cyclodounoux Dounoux
Vide-Grenier du Groupe Cyclodounoux Dounoux dimanche 21 septembre 2025.
Vide-Grenier du Groupe Cyclodounoux
rue de la fête Dounoux Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 07:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Vide-grenier organisé par le Groupe Cyclodounoux Dounoux.
Accueil des visiteurs de 7h à 18h. Buvette et petite restauration sur place. Parkings. Toilettes.
Réservation possible pour les exposants par téléphone, par mail ou courrier postal. Un bulletin d’inscription est disponible sur notre Site internet.
Tarif: 10€ par tranche de 5 mètres.Tout public
rue de la fête Dounoux 88220 Vosges Grand Est +33 6 79 76 20 56
English :
Garage sale organized by Groupe Cyclodounoux Dounoux.
Visitors welcome from 7am to 6pm. Refreshments and snacks on site. Parking. Toilets.
Exhibitors may book by telephone, e-mail or post. A registration form is available on our website.
Price: 10? per 5 meters.
German :
Flohmarkt, organisiert von der Groupe Cyclodounoux Dounoux.
Empfang der Besucher von 7 bis 18 Uhr. Getränke und kleine Speisen vor Ort. Parkplätze. Toiletten.
Reservierung für Aussteller per Telefon, E-Mail oder Post möglich. Ein Anmeldeformular ist auf unserer Website verfügbar.
Preis: 10 Euro pro 5 Meter.
Italiano :
Vendita di garage organizzata dal Gruppo Cyclodounoux Dounoux.
I visitatori sono benvenuti dalle 7.00 alle 18.00. Rinfreschi e spuntini sul posto. Parcheggi. Servizi igienici.
Gli espositori possono prenotarsi per telefono, e-mail o posta. Il modulo di registrazione è disponibile sul nostro sito web.
Prezzo: 10 euro per 5 metri.
Espanol :
Venta de garaje organizada por el grupo Cyclodounoux Dounoux.
Recepción de visitantes de 7.00 a 18.00 horas. Refrescos y tentempiés in situ. Aparcamientos. Aseos.
Los expositores pueden reservar por teléfono, correo electrónico o correo postal. El formulario de inscripción está disponible en nuestro sitio web.
Precio: 10? por 5 metros.
L’événement Vide-Grenier du Groupe Cyclodounoux Dounoux a été mis à jour le 2025-08-13 par OT EPINAL ET SA REGION