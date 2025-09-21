Vide-Grenier du Groupe Cyclodounoux Dounoux

Vide-Grenier du Groupe Cyclodounoux Dounoux dimanche 21 septembre 2025.

Vide-Grenier du Groupe Cyclodounoux

rue de la fête Dounoux Vosges

Tarif : Gratuit

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 07:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Vide-grenier organisé par le Groupe Cyclodounoux Dounoux.

Accueil des visiteurs de 7h à 18h. Buvette et petite restauration sur place. Parkings. Toilettes.

Réservation possible pour les exposants par téléphone, par mail ou courrier postal. Un bulletin d’inscription est disponible sur notre Site internet.

Tarif: 10€ par tranche de 5 mètres.Tout public

rue de la fête Dounoux 88220 Vosges Grand Est +33 6 79 76 20 56

English :

Garage sale organized by Groupe Cyclodounoux Dounoux.

Visitors welcome from 7am to 6pm. Refreshments and snacks on site. Parking. Toilets.

Exhibitors may book by telephone, e-mail or post. A registration form is available on our website.

Price: 10? per 5 meters.

German :

Flohmarkt, organisiert von der Groupe Cyclodounoux Dounoux.

Empfang der Besucher von 7 bis 18 Uhr. Getränke und kleine Speisen vor Ort. Parkplätze. Toiletten.

Reservierung für Aussteller per Telefon, E-Mail oder Post möglich. Ein Anmeldeformular ist auf unserer Website verfügbar.

Preis: 10 Euro pro 5 Meter.

Italiano :

Vendita di garage organizzata dal Gruppo Cyclodounoux Dounoux.

I visitatori sono benvenuti dalle 7.00 alle 18.00. Rinfreschi e spuntini sul posto. Parcheggi. Servizi igienici.

Gli espositori possono prenotarsi per telefono, e-mail o posta. Il modulo di registrazione è disponibile sul nostro sito web.

Prezzo: 10 euro per 5 metri.

Espanol :

Venta de garaje organizada por el grupo Cyclodounoux Dounoux.

Recepción de visitantes de 7.00 a 18.00 horas. Refrescos y tentempiés in situ. Aparcamientos. Aseos.

Los expositores pueden reservar por teléfono, correo electrónico o correo postal. El formulario de inscripción está disponible en nuestro sitio web.

Precio: 10? por 5 metros.

L’événement Vide-Grenier du Groupe Cyclodounoux Dounoux a été mis à jour le 2025-08-13 par OT EPINAL ET SA REGION