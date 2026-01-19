Vide-Grenier du Haguenau Tennis Padel Club

Début : Dimanche 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

2026-04-19

1er Vide-Grenier du Haguenau Tennis Padel Club. Venez nous rejoindre dans cet écrin de verdure. Vendeurs ou acheteurs nous vous accueillerons avec plaisir. Pour le document de réservation de l’emplacement de votre stand vous pourrez faire votre demande auprès de corinne.dietmann@gmail.com .

21 rue de la Piscine Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 62 15 38 38 corinne.dietmann@gmail.com

1st Garage Sale of the Haguenau Tennis Padel Club. Come and join us in this green setting. Buyers or sellers, we look forward to welcoming you.

L’événement Vide-Grenier du Haguenau Tennis Padel Club Haguenau a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau