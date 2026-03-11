Vide grenier du Judo club Villefranche-de-Rouergue
Vide grenier du Judo club Villefranche-de-Rouergue vendredi 1 mai 2026.
Vide grenier du Judo club
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Début : Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-01
2026-05-01
Grande vide grenier du 1er mai au foirail de la madeleine !
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 23 20 81 78 judovillefranche12@gmail.com
English :
Big May 1st flea market at the foirail de la madeleine!
