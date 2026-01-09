Vide-grenier du jumelage Plouescat-Braunton Salle parc des sports près de la poste Plouescat
Vide-grenier du jumelage Plouescat-Braunton Salle parc des sports près de la poste Plouescat lundi 6 avril 2026.
Vide-grenier du jumelage Plouescat-Braunton
Salle parc des sports près de la poste Rue de Verdun Plouescat Finistère
Début : 2026-04-06 09:00:00
fin : 2026-04-06 17:30:00
2026-04-06
Le vide grenier du comité de jumelage franco-anglais Plouescat-Braunton aura lieu au parc des sports près de la poste . Boissons et petite restauration sur place, avec crêpes, confitures et gâteaux maisons.
Exposants en intérieur les tables de 2m et les chaises/bancs sont fournis, les portants non fournis.
5€ le mètre (+1 chaise et/ou banc fourni)
2€ le portant
Forfait extérieur 15€ (tables non fournies) .
Salle parc des sports près de la poste Rue de Verdun Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 60 48 45 90
