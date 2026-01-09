Vide-grenier du jumelage Plouescat-Braunton Salle parc des sports près de la poste Plouescat

Vide-grenier du jumelage Plouescat-Braunton

Salle parc des sports près de la poste Rue de Verdun Plouescat Finistère

Début : 2026-04-06 09:00:00

fin : 2026-04-06 17:30:00

2026-04-06

Le vide grenier du comité de jumelage franco-anglais Plouescat-Braunton aura lieu au parc des sports près de la poste . Boissons et petite restauration sur place, avec crêpes, confitures et gâteaux maisons.

Exposants en intérieur les tables de 2m et les chaises/bancs sont fournis, les portants non fournis.

5€ le mètre (+1 chaise et/ou banc fourni)

2€ le portant

Forfait extérieur 15€ (tables non fournies) .

Salle parc des sports près de la poste Rue de Verdun Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 60 48 45 90

