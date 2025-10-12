Vide grenier du jumelage Quimperle Geilenkirchen Parking centre Leclerc Quimperlé

Vide grenier du jumelage Quimperle Geilenkirchen Parking centre Leclerc Quimperlé dimanche 12 octobre 2025.

Vide grenier du jumelage Quimperle Geilenkirchen

Parking centre Leclerc 201 Rue de Pont-Aven Quimperlé Finistère

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Petite restauration et buvette sur place.

Exposants

Arrivée de 6h30 à 8h45.

Place de parking à 5€ pas de tables ni de chaises fournies.

Café offert après installation. Départ à partir de 17h .

Parking centre Leclerc 201 Rue de Pont-Aven Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 21 07 52 89

