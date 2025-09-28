Vide-Grenier du Lieu-Dix Saint-Lô
Inscris-toi dès maintenant pour le vide-grenier du Festival Nouvelle’R !
Dimanche 28 septembre
De 9h à 17h
Le Lieu-Dix 10, Rue Saint-Georges, 50000 Saint-Lô
Stands gratuits de 5 mètres
Inscriptions et renseignements au 06 23 76 22 21
Envie d’être bénévole ?
Contactez-nous par mail à lieu-dix@manche.fr
Donnons une seconde vie à nos objets, ensemble ! .
10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 23 76 22 21 lieu-dix@manche.fr
English : Vide-Grenier du Lieu-Dix
