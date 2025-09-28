Vide-Grenier du Lieu-Dix Saint-Lô

Inscris-toi dès maintenant pour le vide-grenier du Festival Nouvelle’R !

Dimanche 28 septembre

De 9h à 17h

Le Lieu-Dix 10, Rue Saint-Georges, 50000 Saint-Lô

Stands gratuits de 5 mètres

Inscriptions et renseignements au 06 23 76 22 21

Envie d’être bénévole ?

Contactez-nous par mail à lieu-dix@manche.fr

Donnons une seconde vie à nos objets, ensemble ! .

