Vide grenier du Lions club de Saint-Médard-en-Jalles Parking centre commercial Saint-Médard-en-Jalles dimanche 26 octobre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-26T06:00:00 – 2025-10-26T17:30:00

Fin : 2025-10-26T06:00:00 – 2025-10-26T17:30:00

Les vide-greniers du Lions club de Saint-Médard-en-Jalles sont devenus des évènements incontournables de la vie associative de notre ville.

Créé en mars 2017, ils ont de suite connu un grand succès. Il faut dire qu’ils présentent beaucoup d’atouts :

De quoi garer sa voiture facilement.

Pour les exposants, des prix d’emplacement très abordables.

De nombreuses places : 150 exposants en mars 2025, la plupart étant des non-professionnels.

Une mise en place rapide des exposants grâce à la définition à l’avance de l’attribution des places.

Une organisation bien rôdée : tous les membres de notre club sont mobilisés pour cette manifestation.

Des commodités très appréciées grâce à la proximité du centre Leclerc et du restaurant.

Les bénéfices par ce prochain vide-grenier seront remis à Sud-Ouest solidarité pour venir en aide aux étudiants en situation de précarité.

Parking centre commercial 34, avenue Descartes – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le traditionnel vide-grenier du Lions club de Saint-Médard-en-Jalles aura lieu le 26 octobre prochain sur le parking du centre Leclerc de Saint-Médard-en Jalles.

