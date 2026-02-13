Vide grenier du Lions club de Saint-Médard-en-Jalles, Parking centre commercial, Saint-Médard-en-Jalles

Vide grenier du Lions club de Saint-Médard-en-Jalles Dimanche 8 mars, 07h00 Parking centre commercial Gironde

12€ la place couverte – 10€ la place extérieure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T07:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T07:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:00:00+01:00

Les vide-greniers du Lions club sont devenus des rendez-vous incontournables de la vie associative de Saint-Médard-en-Jalles.

Créés en mars 2017, ils ont rencontré dès leur lancement un succès considérable, grâce à de nombreux atouts :

Le parking couvert du centre Leclerc permet aux exposants comme aux visiteurs d’être à l’abri des intempéries.

Le stationnement est facile, avec de nombreuses places disponibles à proximité immédiate.

Pour les exposants, le tarif des emplacements est particulièrement abordable.

L’offre commerciale est riche et variée, au moins 100 exposants sont présents, majoritairement des particuliers.

L’installation est rapide et efficace, les emplacements étant attribués à l’avance.

L’organisation est parfaitement rodée, avec l’ensemble des membres du club mobilisés pour l’événement.

Des commodités appréciées, notamment la proximité des sanitaires du centre Leclerc et du restaurant Hippopotamus.

Les bénéfices de ce vide-greniers seront reversés à Sud-Ouest solidarité, afin de venir en aide aux étudiants en situation de précarité.

Parking centre commercial 34, avenue Descartes – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le Lions club de Saint-Médard-en-Jalles organise son vide grenier de printemps le 8 mars prochain sur le parking de centre Leclerc de Saint-Médard-en-Jalles