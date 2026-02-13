Vide grenier du Lions club de Saint-Médard-en-Jalles, Parking centre commercial, Saint-Médard-en-Jalles
Vide grenier du Lions club de Saint-Médard-en-Jalles Dimanche 8 mars, 07h00 Parking centre commercial Gironde
12€ la place couverte – 10€ la place extérieure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-08T07:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-08T07:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:00:00+01:00
Les vide-greniers du Lions club sont devenus des rendez-vous incontournables de la vie associative de Saint-Médard-en-Jalles.
Créés en mars 2017, ils ont rencontré dès leur lancement un succès considérable, grâce à de nombreux atouts :
- Le parking couvert du centre Leclerc permet aux exposants comme aux visiteurs d’être à l’abri des intempéries.
- Le stationnement est facile, avec de nombreuses places disponibles à proximité immédiate.
- Pour les exposants, le tarif des emplacements est particulièrement abordable.
- L’offre commerciale est riche et variée, au moins 100 exposants sont présents, majoritairement des particuliers.
- L’installation est rapide et efficace, les emplacements étant attribués à l’avance.
- L’organisation est parfaitement rodée, avec l’ensemble des membres du club mobilisés pour l’événement.
- Des commodités appréciées, notamment la proximité des sanitaires du centre Leclerc et du restaurant Hippopotamus.
Les bénéfices de ce vide-greniers seront reversés à Sud-Ouest solidarité, afin de venir en aide aux étudiants en situation de précarité.
Parking centre commercial 34, avenue Descartes – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lionsclubsaintmedard@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 90 15 63 »}]
