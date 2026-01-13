Vide-grenier du lycée La Touche lycée La Touche Ploërmel

Vide-grenier du lycée La Touche

lycée La Touche La Touche Ploërmel Morbihan

Début : 2026-02-21 09:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Les élèves de la classe BTSA DATR organise un vide-grenier au lycée La Touche. De nombreux objets pourront retrouver une seconde vie. le vide-grenier est réservé aux vendeurs particuliers.

Sur place vous trouverez également de la restauration et pour occuper les plus jeunes, des balades en poney. .

