Vide-grenier du lycée La Touche lycée La Touche Ploërmel

Début : 2026-02-21 09:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
2026-02-21
Les élèves de la classe BTSA DATR organise un vide-grenier au lycée La Touche. De nombreux objets pourront retrouver une seconde vie. le vide-grenier est réservé aux vendeurs particuliers.
Sur place vous trouverez également de la restauration et pour occuper les plus jeunes, des balades en poney. .
lycée La Touche La Touche Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
L’événement Vide-grenier du lycée La Touche Ploërmel a été mis à jour le 2026-01-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande