Vide grenier du Lycée Saint Louis – Quai Soubeyran Crest, 17 mai 2025 08:30, Crest.

Drôme

Vide grenier du Lycée Saint Louis Quai Soubeyran Crest 26400 Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 08:30:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Venez chiner et soutenir les actions de l’APEL St Louis dans la cour du collège. Nous vous y attendons nombreux pour partager un moment convivial ! Le but étant de récolter des fonds pour le financement de projets de l’école maternelle jusqu’au post bac!

.

Quai Soubeyran Crest 26400

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come and find a bargain and support the actions of APEL St Louis in the school courtyard. We look forward to seeing you there to share a convivial moment! The aim is to raise funds for projects from kindergarten to post-baccalaureate!

German :

Kommen Sie zum Stöbern und unterstützen Sie die Aktionen der APEL St Louis im Hof des Collège. Wir erwarten Sie zahlreich, um einen gemütlichen Moment zu verbringen! Das Ziel ist es, Geld für die Finanzierung von Projekten vom Kindergarten bis zum Abitur zu sammeln!

Italiano :

Venite a fare un affare e a sostenere il lavoro di APEL St Louis nel parco giochi della scuola. Vi aspettiamo per condividere un momento di convivialità! L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per finanziare i progetti dalla scuola materna alla maturità!

Espanol :

Venga a encontrar una ganga y apoyar el trabajo de APEL St Louis en el patio de la escuela. ¡Esperamos verle allí para compartir un momento de convivencia! El objetivo es recaudar fondos para financiar proyectos desde la guardería hasta el bachillerato

L’événement Vide grenier du Lycée Saint Louis Crest a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme