Vide grenier du Moustier Église Saint Robert Peyzac-le-Moustier samedi 11 octobre 2025.
Église Saint Robert Place de l’Église Saint-Robert Peyzac-le-Moustier Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-11
2025-10-11
Vide grenier toute la journée.
Reprise du marché hebdomadaire.
Buvette et restauration sur place.
Église Saint Robert Place de l’Église Saint-Robert Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 60 62 04
English : Vide grenier du Moustier
Flea market all day.
Resumption of the weekly market.
Refreshments and catering on site.
German : Vide grenier du Moustier
Vide grenier (Flohmarkt) den ganzen Tag.
Wiederaufnahme des Wochenmarkts.
Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Mercato delle pulci tutto il giorno.
Ripresa del mercato settimanale.
Ristoro e ristorazione in loco.
Espanol : Vide grenier du Moustier
Mercadillo todo el día.
Reanudación del mercado semanal.
Refrescos y catering in situ.
