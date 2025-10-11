Vide grenier du Moustier Église Saint Robert Peyzac-le-Moustier

Vide grenier du Moustier Église Saint Robert Peyzac-le-Moustier samedi 11 octobre 2025.

Vide grenier du Moustier

Église Saint Robert Place de l’Église Saint-Robert Peyzac-le-Moustier Dordogne

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-10-11

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Vide grenier toute la journée.

Reprise du marché hebdomadaire.

Buvette et restauration sur place.

Église Saint Robert Place de l’Église Saint-Robert Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 60 62 04

English : Vide grenier du Moustier

Flea market all day.

Resumption of the weekly market.

Refreshments and catering on site.

German : Vide grenier du Moustier

Vide grenier (Flohmarkt) den ganzen Tag.

Wiederaufnahme des Wochenmarkts.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Mercato delle pulci tutto il giorno.

Ripresa del mercato settimanale.

Ristoro e ristorazione in loco.

Espanol : Vide grenier du Moustier

Mercadillo todo el día.

Reanudación del mercado semanal.

Refrescos y catering in situ.

