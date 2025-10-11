Vide grenier du Moustier Église Saint Robert Peyzac-le-Moustier

Vide grenier du Moustier Église Saint Robert Peyzac-le-Moustier samedi 11 octobre 2025.

Église Saint Robert Place de l’Église Saint-Robert Peyzac-le-Moustier Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11

Date(s) :
2025-10-11

Vide grenier toute la journée.
Reprise du marché hebdomadaire.
Buvette et restauration sur place.
Église Saint Robert Place de l’Église Saint-Robert Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 60 62 04 

English : Vide grenier du Moustier

Flea market all day.
Resumption of the weekly market.
Refreshments and catering on site.

German : Vide grenier du Moustier

Vide grenier (Flohmarkt) den ganzen Tag.
Wiederaufnahme des Wochenmarkts.
Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Mercato delle pulci tutto il giorno.
Ripresa del mercato settimanale.
Ristoro e ristorazione in loco.

Espanol : Vide grenier du Moustier

Mercadillo todo el día.
Reanudación del mercado semanal.
Refrescos y catering in situ.

