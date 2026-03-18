Vide grenier du Moustier Salle espace culturel Jean Veyret Peyzac-le-Moustier
Vide grenier du Moustier Salle espace culturel Jean Veyret Peyzac-le-Moustier samedi 4 avril 2026.
Vide grenier du Moustier
Salle espace culturel Jean Veyret Route abri du Moustier Peyzac-le-Moustier Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Vide grenier toute la journée.
Marché hebdomadaire de 9h à 13h.
Buvette et restauration sur place.
Vide grenier toute la journée.
Marché hebdomadaire de 9h à 13h.
Buvette et restauration sur place. .
Salle espace culturel Jean Veyret Route abri du Moustier Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 60 02 04
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English : Vide grenier du Moustier
Flea market all day.
Weekly market from 9am to 1pm.
Refreshments and catering on site.
L’événement Vide grenier du Moustier Peyzac-le-Moustier a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère