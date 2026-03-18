Vide grenier du Moustier Salle espace culturel Jean Veyret Peyzac-le-Moustier

Vide grenier du Moustier

Salle espace culturel Jean Veyret Route abri du Moustier Peyzac-le-Moustier Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Vide grenier toute la journée.

Marché hebdomadaire de 9h à 13h.

Buvette et restauration sur place.

Vide grenier toute la journée.

Marché hebdomadaire de 9h à 13h.

Buvette et restauration sur place. .

Salle espace culturel Jean Veyret Route abri du Moustier Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 60 02 04

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English : Vide grenier du Moustier

Flea market all day.

Weekly market from 9am to 1pm.

Refreshments and catering on site.

L’événement Vide grenier du Moustier Peyzac-le-Moustier a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère