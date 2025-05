Vide grenier du Paradis – Equi-Paradis Jaillans, 18 mai 2025 08:00, Jaillans.

Drôme

Vide grenier du Paradis Equi-Paradis Chemin du paradis Jaillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 08:00:00

fin : 2025-05-18 15:00:00

Date(s) :

2025-05-18

Les associations Paradis de Bucéphale et les Amis de Jaillans vous invitent à leur vide-grenier ! Venez nombreux passer une journée conviviale en famille ou entre amis !

.

Equi-Paradis Chemin du paradis

Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 69 29 89 amisdejaillans@gmail.com

English :

The Paradis de Bucéphale and Les Amis de Jaillans associations invite you to their garage sale! Come and spend a convivial day with family and friends!

German :

Die Vereine Paradis de Bucéphale und Les Amis de Jaillans laden Sie zu ihrem Flohmarkt ein! Kommen Sie zahlreich und verbringen Sie einen geselligen Tag mit der Familie oder mit Freunden!

Italiano :

Le associazioni Paradis de Bucéphale e Les Amis de Jaillans vi invitano al loro mercatino! Venite tutti a trascorrere una giornata conviviale con la famiglia e gli amici!

Espanol :

Las asociaciones Paradis de Bucéphale y Les Amis de Jaillans le invitan a su venta de garaje Vengan todos a pasar un día de convivencia con la familia y los amigos

L’événement Vide grenier du Paradis Jaillans a été mis à jour le 2025-05-14 par Valence Romans Tourisme