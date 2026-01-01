Vide grenier du Portail Coucou Place Porte Coucou Salon-de-Provence
Dimanche 25 janvier 2026 de 10h à 17h. Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
En ce début d’année le Portail Coucou, et ses adhérents, vident leurs placards et organisent un vide grenier le dimanche 25 janvier de 10h à 17h !
Nous installerons les stands dans le bar + grande salle
(au chaud) avec buvette et jukebox à fond
c’est le moment de venir chiner !
Entrée libre. .
Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 96 32 09 leportailcoucou13@gmail.com
English :
At the start of the new year, Portail Coucou and its members are clearing out their closets and organizing a garage sale on Sunday, January 25 from 10am to 5pm!
