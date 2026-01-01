Vide grenier du Portail Coucou Place Porte Coucou Salon-de-Provence

Vide grenier du Portail Coucou

Dimanche 25 janvier 2026 de 10h à 17h. Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 10:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

Date(s) :

2026-01-25

En ce début d’année le Portail Coucou, et ses adhérents, vident leurs placards et organisent un vide grenier le dimanche 25 janvier de 10h à 17h !

Nous installerons les stands dans le bar + grande salle

(au chaud) avec buvette et jukebox à fond



c’est le moment de venir chiner !



Entrée libre. .

Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 96 32 09 leportailcoucou13@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the start of the new year, Portail Coucou and its members are clearing out their closets and organizing a garage sale on Sunday, January 25 from 10am to 5pm!

L’événement Vide grenier du Portail Coucou Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Salon de Provence