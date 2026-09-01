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Vide grenier du quartier 1 (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde

dimanche 20 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Vide grenier du quartier 1 (Halle Brassens)

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Vide grenier du quartier 1- cœur de Brive   .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 54 37 46 

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English : Vide grenier du quartier 1 (Halle Brassens)

L’événement Vide grenier du quartier 1 (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-04 par Brive Tourisme

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