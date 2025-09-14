Vide-grenier du quartier Copernic Nantes
Vide-grenier du quartier Copernic Nantes dimanche 14 septembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-09-14 08:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Le vide-greniers du Quartier Copernic, c’est 1 kilomètre linéaire d’exposants, des animations et vos commerçants exceptionnellement ouverts sur la journée !
Nantes 44000
https://www.helloasso.com/associations/association-des-commercants-du-quartier-copernic/evenements/vide-grenier-quartier-copernic-2025