Vide-grenier du quartier Copernic Nantes

Vide-grenier du quartier Copernic Nantes dimanche 14 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-14 08:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Le vide-greniers du Quartier Copernic, c’est 1 kilomètre linéaire d’exposants, des animations et vos commerçants exceptionnellement ouverts sur la journée !

Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/association-des-commercants-du-quartier-copernic/evenements/vide-grenier-quartier-copernic-2025