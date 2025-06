Vide-grenier du ROC – Flamanville 29 juin 2025 06:30

Manche

Vide-grenier du ROC 2 Rue du Château Flamanville Manche

Début : 2025-06-29 06:30:00

fin : 2025-06-29 17:00:00

2025-06-29

Le Rugby Ouest Cotentin (ROC) organise un vide grenier à l’arrière du Château de Flamanville.

Infos pratiques

Lieu terrain de rugby à l’arrière du Château de Flamanville.

Restauration et buvette sur place.

2 Rue du Château

Flamanville 50340 Manche Normandie +33 6 73 02 60 58

English : Vide-grenier du ROC

Rugby Ouest Cotentin (ROC) organizes a garage sale at the back of the Château de Flamanville.

Practical info :

Venue: rugby field behind the Château de Flamanville.

Catering and refreshments on site.

German :

Der Rugby Ouest Cotentin (ROC) organisiert einen Flohmarkt auf der Rückseite des Schlosses von Flamanville.

Praktische Informationen :

Ort: Rugbyfeld auf der Rückseite des Schlosses von Flamanville.

Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Il Rugby Ouest Cotentin (ROC) organizza un mercatino sul retro dello Château de Flamanville.

Informazioni pratiche:

Luogo: campo da rugby dietro lo Château de Flamanville.

Catering e rinfreschi sul posto.

Espanol :

Rugby Ouest Cotentin (ROC) organiza una venta de garaje en la parte trasera del castillo de Flamanville.

Información práctica:

Lugar: campo de rugby detrás del castillo de Flamanville.

Restauración y refrescos in situ.

