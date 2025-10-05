Vide grenier du Rotary Martigues canal St-Sébastien Maison de Saint-Julien-les-Martigues Martigues

Vide grenier du Rotary Martigues canal St-Sébastien Maison de Saint-Julien-les-Martigues Martigues dimanche 5 octobre 2025.

Vide grenier du Rotary Martigues canal St-Sébastien

Dimanche 5 octobre 2025 de 8h à 15h. Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05 15:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Besoin de faire de la place, d’offrir une seconde vie à vos objets, meubles, vêtements…? Le Rotary Martigues canal Saint-Sébastien organise son vide grenier / vide dressing à la maison de Saint-Julien-les-Martigues.

Les particuliers exposent les objets dont ils n’ont plus l’usage, afin de s’en départir en les vendant aux visiteurs.

Venez faire des affaires en exposant, vendant, chinant.

Buvette avec sandwichs. .

Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 71 87 07 13 rotary.canalsaintsebastien@gmail.com

English :

Need to make space, give a second life to your objects, furniture, clothes…? The Rotary Martigues canal Saint-Sébastien is organizing its garage sale / wardrobe sale at the house in Saint-Julien-les-Martigues.

German :

Müssen Sie Platz schaffen, Ihren Gegenständen, Möbeln, Kleidungsstücken usw. ein zweites Leben geben? Der Rotary Martigues Canal Saint-Sébastien organisiert seinen Flohmarkt/Kleiderschrankverkauf im Haus in Saint-Julien-les-Martigues.

Italiano :

Avete bisogno di fare spazio, di dare una seconda vita ai vostri oggetti, mobili, vestiti…? Il Rotary Martigues canal Saint-Sébastien organizza una vendita di garage/spogliatoio presso la casa di Saint-Julien-les-Martigues.

Espanol :

¿Necesitas liberar espacio, dar una segunda vida a tus objetos, muebles, ropa…? El Rotary Club de Martigues del canal Saint-Sébastien organiza su venta de garaje/venta de armarios en la casa de Saint-Julien-les-Martigues.

L’événement Vide grenier du Rotary Martigues canal St-Sébastien Martigues a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Martigues