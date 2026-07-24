Informations pratiques

Taintrux

Vide-Grenier du SM TAINTRUX

521 chemin de la Croisette Taintrux Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Vide-Grenier du SM TAINTRUX

Buvette et restauration sur place.

Réservation auprès de Monsieur Pierre BELFROIDTout public

0 .

521 chemin de la Croisette Taintrux 88100 Vosges Grand Est +33 6 30 50 11 15

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English :

SM TAINTRUX Yard Sale

Refreshments and food available on site.

Reservations: Please contact Mr. Pierre BELFROID

L’événement Vide-Grenier du SM TAINTRUX Taintrux a été mis à jour le 2026-07-24 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES