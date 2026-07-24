Vide-Grenier du SM TAINTRUX Taintrux
dimanche 13 septembre 2026 · Taintrux
Informations pratiques
Taintrux
Vide-Grenier du SM TAINTRUX
521 chemin de la Croisette Taintrux Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Vide-Grenier du SM TAINTRUX
Buvette et restauration sur place.
Réservation auprès de Monsieur Pierre BELFROIDTout public
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521 chemin de la Croisette Taintrux 88100 Vosges Grand Est +33 6 30 50 11 15
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English :
SM TAINTRUX Yard Sale
Refreshments and food available on site.
Reservations: Please contact Mr. Pierre BELFROID
L’événement Vide-Grenier du SM TAINTRUX Taintrux a été mis à jour le 2026-07-24 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES