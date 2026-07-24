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Vide-Grenier du SM TAINTRUX Taintrux

dimanche 13 septembre 2026 · Taintrux

Vide-Grenier du SM TAINTRUX Taintrux

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
521 chemin de la Croisette
Ville
88100 Taintrux
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Taintrux

Vide-Grenier du SM TAINTRUX

521 chemin de la Croisette Taintrux Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Vide-Grenier du SM TAINTRUX
Buvette et restauration sur place.
Réservation auprès de Monsieur Pierre BELFROIDTout public
0  .

521 chemin de la Croisette Taintrux 88100 Vosges Grand Est +33 6 30 50 11 15 

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English :

SM TAINTRUX Yard Sale
Refreshments and food available on site.
Reservations: Please contact Mr. Pierre BELFROID

L’événement Vide-Grenier du SM TAINTRUX Taintrux a été mis à jour le 2026-07-24 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES