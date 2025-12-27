Vide grenier du Stade Landernéen Kergreis Rue Saint-Ernel Landerneau

Rue Saint-Ernel Halle Saint Ernel Landerneau Finistère

Début : 2026-01-25 09:00:00
fin : 2026-01-25 17:00:00

2026-01-25

Comme tous les ans, le Stade Landernéen Kergreis vous propose son vide grenier qui aura lieu le dimanche 25 janvier 2026 à la salle de Saint-Ernel.
Loterie parmi les 300 premiers visiteurs, venez nombreux !   .

Rue Saint-Ernel Halle Saint Ernel Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 67 03 08 32 

