Vide Grenier du stade municipal Stade Luxeuil-les-Bains

Vide Grenier du stade municipal

Stade Avenue du Maréchal Turenne Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Vide Grenier organisé par Lux’animations.

2€ le mètre 10€ les 6 mètres 20€ les 12 mètres

Buvette et restauration sur place. .

Stade Avenue du Maréchal Turenne Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 75 70 12 49 luxeuilanimations@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Grenier du stade municipal

L’événement Vide Grenier du stade municipal Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-02 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD