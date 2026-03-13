Vide Grenier du Stade municipal Stade municipal Luxeuil-les-Bains

Vide Grenier du Stade municipal

Stade municipal Avenue du Maréchal Turenne Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 06:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Vide Grenier du Stade municipal.

Réservation 2 € le mètre linéaire. 6 mètres à 10€ avec la possibilité de stationner un véhicule derrière votre stand pour 6 mètres de réservation. (2 véhicules pour 12 m). Fiche d’inscription sur simple appel ou sms. Installation dès 5 h 30. Minimum 6 mètres de réservation pour stationner un véhicule devant votre stand.

Places de parking et toilettes à proximité.

Petite restauration, buvette. .

Stade municipal Avenue du Maréchal Turenne Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 75 70 12 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Grenier du Stade municipal

L’événement Vide Grenier du Stade municipal Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD