Vide-grenier du Téléthon Eygalières
Vide-grenier du Téléthon Eygalières samedi 1 novembre 2025.
Vide-grenier du Téléthon
Samedi 1er novembre 2025 de 8h à 16h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 08:00:00
fin : 2025-11-01 16:00:00
Date(s) :
2025-11-01
Venez flâner au vide-grenier du Téléthon à Eygalières, samedi 1er novembre, de 8h à 16h !
Grand vide-grenier au profit du Téléthon !
Rendez-vous Rue de la République à Eygalières pour vous balader et faire de bonnes affaires pour la bonne cause !
Pour toute information, contactez Nadine par téléphone. .
Rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 08 25 73
English :
Come and browse the Telethon car boot sale in Eygalières on Saturday 1st November, from 8am to 4pm!
German :
Kommen Sie am Samstag, den 1. November, von 8 bis 16 Uhr zum Flohmarkt des Telethons in Eygalières!
Italiano :
Venite a curiosare al mercatino Telethon di Eygalières sabato 1 novembre, dalle 8 alle 16!
Espanol :
Venga a curiosear a la venta de garaje Telethon de Eygalières el sábado 1 de noviembre, de 8.00 a 16.00 horas
L’événement Vide-grenier du Téléthon Eygalières a été mis à jour le 2025-10-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles