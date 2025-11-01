Vide-grenier du Téléthon Eygalières

Vide-grenier du Téléthon Eygalières samedi 1 novembre 2025.

Vide-grenier du Téléthon

Samedi 1er novembre 2025 de 8h à 16h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 08:00:00

fin : 2025-11-01 16:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Venez flâner au vide-grenier du Téléthon à Eygalières, samedi 1er novembre, de 8h à 16h !

Grand vide-grenier au profit du Téléthon !

Rendez-vous Rue de la République à Eygalières pour vous balader et faire de bonnes affaires pour la bonne cause !



Pour toute information, contactez Nadine par téléphone. .

Rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 08 25 73

English :

Come and browse the Telethon car boot sale in Eygalières on Saturday 1st November, from 8am to 4pm!

German :

Kommen Sie am Samstag, den 1. November, von 8 bis 16 Uhr zum Flohmarkt des Telethons in Eygalières!

Italiano :

Venite a curiosare al mercatino Telethon di Eygalières sabato 1 novembre, dalle 8 alle 16!

Espanol :

Venga a curiosear a la venta de garaje Telethon de Eygalières el sábado 1 de noviembre, de 8.00 a 16.00 horas

L’événement Vide-grenier du Téléthon Eygalières a été mis à jour le 2025-10-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles