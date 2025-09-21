VIDE GRENIER du Tennis Club Bourbon-Lancy (71) Bourbon-Lancy

Plan d’eau du Breuil autour des terrains de tennis Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

VIDE GRENIER
organisé par le Tennis Club à Bourbon-Lancy (71)
le dimanche 21 septembre 2025

Plan d’eau du Breuil, autour des terrains de tennis
Tarif 2 € le ml

Plan d’eau du Breuil autour des terrains de tennis Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 48 06 35 

