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AGENDA · Mantry

Vide grenier du village Mantry

dimanche 13 septembre 2026 · Mantry

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
06:00:00
Ville
39230 Mantry
Département
Jura
Tarif
1 1 Autres Tarifs

Mantry

Vide grenier du village

Mantry Jura

Tarif : 1 – 1 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Vide grenier organisé par Mantry Anim’
Repas moules frites et buvette
Entrée gratuite pour les visiteurs
1€ le mètre pour les exposants   .

Mantry 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 53 84 37  mantryanim@gmail.com

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English : Vide grenier du village

L’événement Vide grenier du village Mantry a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme JurAbsolu