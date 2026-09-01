AGENDA · Mantry
Vide grenier du village Mantry
dimanche 13 septembre 2026 · Mantry
Informations pratiques
Mantry
Vide grenier du village
Mantry Jura
Tarif : 1 – 1 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Vide grenier organisé par Mantry Anim’
Repas moules frites et buvette
Entrée gratuite pour les visiteurs
1€ le mètre pour les exposants .
Mantry 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 53 84 37 mantryanim@gmail.com
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English : Vide grenier du village
L’événement Vide grenier du village Mantry a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme JurAbsolu