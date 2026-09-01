Informations pratiques

Mantry

Vide grenier du village

Mantry Jura

Tarif : 1 – 1 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 06:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Vide grenier organisé par Mantry Anim’

Repas moules frites et buvette

Entrée gratuite pour les visiteurs

1€ le mètre pour les exposants .

Mantry 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 53 84 37 mantryanim@gmail.com

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English : Vide grenier du village

L’événement Vide grenier du village Mantry a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme JurAbsolu