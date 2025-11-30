Vide grenier

Salle des fêtes Dussac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Vendez/ achetez jouets, jeux, habits, chaussure, livres, meubles…

Organisé par l’association des parents d’élèves de Dussac, au profit de l’école maternelle.

5€ les 2 mètres.

Buvette, restauration, vente de chocolats, bougies…

Vendez/ achetez jouets, jeux, habits, chaussure, livres, meubles…

Organisé par l’association des parents d’élèves de Dussac, au profit de l’école maternelle.

5€ les 2 mètres.

Buvette, restauration, vente de chocolats, bougies… .

Salle des fêtes Dussac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 53 56 96

English : Vide grenier

Sell/buy toys, games, clothes, shoes, books, furniture…

Organized by the Dussac parents’ association, to benefit the nursery school.

5? per 2 meters.

Refreshments, food, chocolates, candles…

German : Vide grenier

Verkaufen/kaufen Sie Spielzeug, Spiele, Kleidung, Schuhe, Bücher, Möbel…

Organisiert von der Elternvereinigung von Dussac, zu Gunsten des Kindergartens.

5? pro 2 Meter.

Getränke, Essen, Verkauf von Schokolade, Kerzen…

Italiano :

Vendere/acquistare giocattoli, giochi, vestiti, scarpe, libri, mobili…

Organizzato dall’associazione dei genitori di Dussac, a favore della scuola materna.

5 per 2 metri.

Rinfresco, merenda, vendita di cioccolatini, candele, ecc.

Espanol : Vide grenier

Venta/compra de juguetes, juegos, ropa, zapatos, libros, muebles…

Organizado por la asociación de padres Dussac, a beneficio de la escuela infantil.

5 por 2 metros.

Refrescos, comida, venta de chocolates, velas, etc.

L’événement Vide grenier Dussac a été mis à jour le 2025-11-21 par Isle-Auvézère