Vide grenier Dussac

Vide grenier

Vide grenier Dussac dimanche 30 novembre 2025.

Vide grenier

Salle des fêtes Dussac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

Vendez/ achetez jouets, jeux, habits, chaussure, livres, meubles…
Organisé par l’association des parents d’élèves de Dussac, au profit de l’école maternelle.
5€ les 2 mètres.
Buvette, restauration, vente de chocolats, bougies…
Salle des fêtes Dussac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 53 56 96 

English : Vide grenier

Sell/buy toys, games, clothes, shoes, books, furniture…
Organized by the Dussac parents’ association, to benefit the nursery school.
5? per 2 meters.
Refreshments, food, chocolates, candles…

German : Vide grenier

Verkaufen/kaufen Sie Spielzeug, Spiele, Kleidung, Schuhe, Bücher, Möbel…
Organisiert von der Elternvereinigung von Dussac, zu Gunsten des Kindergartens.
5? pro 2 Meter.
Getränke, Essen, Verkauf von Schokolade, Kerzen…

Italiano :

Vendere/acquistare giocattoli, giochi, vestiti, scarpe, libri, mobili…
Organizzato dall’associazione dei genitori di Dussac, a favore della scuola materna.
5 per 2 metri.
Rinfresco, merenda, vendita di cioccolatini, candele, ecc.

Espanol : Vide grenier

Venta/compra de juguetes, juegos, ropa, zapatos, libros, muebles…
Organizado por la asociación de padres Dussac, a beneficio de la escuela infantil.
5 por 2 metros.
Refrescos, comida, venta de chocolates, velas, etc.

