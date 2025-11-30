Vide grenier Dussac
Vide grenier Dussac dimanche 30 novembre 2025.
Vide grenier
Salle des fêtes Dussac Dordogne
Vendez/ achetez jouets, jeux, habits, chaussure, livres, meubles…
Organisé par l’association des parents d’élèves de Dussac, au profit de l’école maternelle.
5€ les 2 mètres.
Buvette, restauration, vente de chocolats, bougies…
Salle des fêtes Dussac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 53 56 96
English : Vide grenier
Sell/buy toys, games, clothes, shoes, books, furniture…
Organized by the Dussac parents’ association, to benefit the nursery school.
5? per 2 meters.
Refreshments, food, chocolates, candles…
German : Vide grenier
Verkaufen/kaufen Sie Spielzeug, Spiele, Kleidung, Schuhe, Bücher, Möbel…
Organisiert von der Elternvereinigung von Dussac, zu Gunsten des Kindergartens.
5? pro 2 Meter.
Getränke, Essen, Verkauf von Schokolade, Kerzen…
Italiano :
Vendere/acquistare giocattoli, giochi, vestiti, scarpe, libri, mobili…
Organizzato dall’associazione dei genitori di Dussac, a favore della scuola materna.
5 per 2 metri.
Rinfresco, merenda, vendita di cioccolatini, candele, ecc.
Espanol : Vide grenier
Venta/compra de juguetes, juegos, ropa, zapatos, libros, muebles…
Organizado por la asociación de padres Dussac, a beneficio de la escuela infantil.
5 por 2 metros.
Refrescos, comida, venta de chocolates, velas, etc.
