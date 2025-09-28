Vide grenier Échourgnac

Vide grenier Échourgnac dimanche 28 septembre 2025.

Vide grenier

Solidarité Echourgnacoise Échourgnac Dordogne

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Vide grenier sur les places du village, exposition de véhicules anciens, jeux gonflables, buvette crêpes, restauration sardines grillées 06 59 58 95 19 .

Solidarité Echourgnacoise Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 58 95 19

