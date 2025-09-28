Vide grenier Échourgnac
Vide grenier Échourgnac dimanche 28 septembre 2025.
Vide grenier
Solidarité Echourgnacoise Échourgnac Dordogne
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Vide grenier sur les places du village, exposition de véhicules anciens, jeux gonflables, buvette crêpes, restauration sardines grillées 06 59 58 95 19 .
Solidarité Echourgnacoise Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 58 95 19
