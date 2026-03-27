VIDE GRENIER ÉCOLE PAUL ELUARD

Place du Breuil Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

VIDE-GRENIER À SAINT-ALBAN !

Organisé par l’APE de l’École Paul Éluard

Dimanche 12 avril 2026

De 8h à 17h (ouverture exposants dès 7h)

Place du Breuil Saint-Alban-sur-Limagnole

VIDE-GRENIER À SAINT-ALBAN !

Organisé par l’APE de l’École Paul Éluard

Dimanche 12 avril 2026

De 8h à 17h (ouverture exposants dès 7h)

Place du Breuil Saint-Alban-sur-Limagnole

Venez chiner, vendre, découvrir, partager… bref, profiter d’une journée conviviale au cœur du village !

Tarifs exposants

• Emplacement extérieur 3 m 5 €

• Emplacement intérieur 3 m 6 €

• Location de table 2 €

Sur place

Petite restauration, buvette, toilettes, CB acceptée.

(Véhicules interdits sur l’esplanade)

Venez nombreux pour faire de cette journée un moment chaleureux et animé .

Place du Breuil Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie amicaledesparents48120@laposte.fr

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English :

? GARAGE SALE IN SAINT-ALBAN !

Organized by l?APE de l?École Paul Éluard

? Sunday, April 12, 2026

? 8am to 5pm (exhibitors open at 7am)

? Place du Breuil ? Saint-Alban-sur-Limagnole

L’événement VIDE GRENIER ÉCOLE PAUL ELUARD Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-03-27 par 48-OT Margeride en Gévaudan