VIDE GRENIER ÉCOLE PAUL ELUARD Saint-Alban-sur-Limagnole
VIDE GRENIER ÉCOLE PAUL ELUARD Saint-Alban-sur-Limagnole dimanche 12 avril 2026.
VIDE GRENIER ÉCOLE PAUL ELUARD
Place du Breuil Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
VIDE-GRENIER À SAINT-ALBAN !
Organisé par l’APE de l’École Paul Éluard
Dimanche 12 avril 2026
De 8h à 17h (ouverture exposants dès 7h)
Place du Breuil Saint-Alban-sur-Limagnole
VIDE-GRENIER À SAINT-ALBAN !
Organisé par l’APE de l’École Paul Éluard
Dimanche 12 avril 2026
De 8h à 17h (ouverture exposants dès 7h)
Place du Breuil Saint-Alban-sur-Limagnole
Venez chiner, vendre, découvrir, partager… bref, profiter d’une journée conviviale au cœur du village !
Tarifs exposants
• Emplacement extérieur 3 m 5 €
• Emplacement intérieur 3 m 6 €
• Location de table 2 €
Sur place
Petite restauration, buvette, toilettes, CB acceptée.
(Véhicules interdits sur l’esplanade)
Venez nombreux pour faire de cette journée un moment chaleureux et animé .
Place du Breuil Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie amicaledesparents48120@laposte.fr
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English :
? GARAGE SALE IN SAINT-ALBAN !
Organized by l?APE de l?École Paul Éluard
? Sunday, April 12, 2026
? 8am to 5pm (exhibitors open at 7am)
? Place du Breuil ? Saint-Alban-sur-Limagnole
L’événement VIDE GRENIER ÉCOLE PAUL ELUARD Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-03-27 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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