Vide Grenier Édition 2026 rue de l’Étang Sampans
dimanche 30 août 2026 · rue de l'Étang · Sampans
Informations pratiques
Sampans
Vide Grenier Édition 2026
rue de l’Étang Terrain de pétanque Sampans Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30 2027-08-29
Sixième édition de notre Vide Grenier annuel à Sampans organisé par l’Association La Boule Sampenoise.
Les réservations sont ouvertes par téléphone dès à présent au 06.77.09.22.08.
Buvette & Restauration sur place.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! N’hésitez pas.
Voir l’affiche pour en savoir plus. .
rue de l’Étang Terrain de pétanque Sampans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 09 22 08
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English : Vide Grenier Édition 2026
L’événement Vide Grenier Édition 2026 Sampans a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE