Informations pratiques

Sampans

Vide Grenier Édition 2026

rue de l’Étang Terrain de pétanque Sampans Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 06:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30 2027-08-29

Sixième édition de notre Vide Grenier annuel à Sampans organisé par l’Association La Boule Sampenoise.

Les réservations sont ouvertes par téléphone dès à présent au 06.77.09.22.08.

Buvette & Restauration sur place.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! N’hésitez pas.

Voir l’affiche pour en savoir plus. .

rue de l’Étang Terrain de pétanque Sampans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 09 22 08

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English : Vide Grenier Édition 2026

L’événement Vide Grenier Édition 2026 Sampans a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE