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Vide Grenier Édition 2026 rue de l’Étang Sampans

dimanche 30 août 2026 · rue de l'Étang · Sampans

Vide Grenier Édition 2026 rue de l’Étang Sampans

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
06:00:00
Lieu
rue de l'Étang
Adresse
Terrain de pétanque
Ville
39100 Sampans
Département
Jura
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sampans

Vide Grenier Édition 2026

rue de l’Étang Terrain de pétanque Sampans Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30 2027-08-29

Sixième édition de notre Vide Grenier annuel à Sampans organisé par l’Association La Boule Sampenoise.
Les réservations sont ouvertes par téléphone dès à présent au 06.77.09.22.08.
Buvette & Restauration sur place.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux ! N’hésitez pas.

Voir l’affiche pour en savoir plus.   .

rue de l’Étang Terrain de pétanque Sampans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 09 22 08 

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English : Vide Grenier Édition 2026

L’événement Vide Grenier Édition 2026 Sampans a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE