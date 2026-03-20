Vide Grenier #Ellesmarchent64 Saint-Jean-de-Luz
Vide Grenier #Ellesmarchent64 Saint-Jean-de-Luz samedi 18 avril 2026.
Vide Grenier #Ellesmarchent64
Quartier Urdazuri Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Tous les 3ème samedi du mois. Le long de la Nivelle.
Venez chiner, vendre… .
Quartier Urdazuri Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 93 53 81
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English : Vide Grenier #Ellesmarchent64
L’événement Vide Grenier #Ellesmarchent64 Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Pays Basque