Vide Grenier #Ellesmarchent64 Saint-Jean-de-Luz

Vide Grenier #Ellesmarchent64 Quartier Urdazuri Saint-Jean-de-Luz 2026-08-15

Vide Grenier #Ellesmarchent64 Saint-Jean-de-Luz samedi 15 août 2026.

Vide Grenier #Ellesmarchent64

Quartier Urdazuri Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Tous les 3ème samedi du mois. Le long de la Nivelle.
Venez chiner, vendre…   .

Quartier Urdazuri Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 93 53 81 

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English : Vide Grenier #Ellesmarchent64

L’événement Vide Grenier #Ellesmarchent64 Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque

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