Vide Grenier en salle à Saint-Hilaire-La-Palud Saint-Hilaire-la-Palud

Saint-Hilaire-la-Palud

L’association Les Belles Du Bouchet (LBDB) organise un vide grenier en salle dimanche 15 février 2026de 8h00 à 18h00 à la salle des fêtes de St-Hilaire-La-Palud

3€ le mètre (tables et chaises fournies)

Buvette et restauration sur place .

35 Route de Niort Saint-Hilaire-la-Palud 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 14 02 32

