Vide Grenier en salle à Saint-Hilaire-La-Palud Saint-Hilaire-la-Palud
Vide Grenier en salle à Saint-Hilaire-La-Palud Saint-Hilaire-la-Palud dimanche 15 février 2026.
Vide Grenier en salle à Saint-Hilaire-La-Palud
35 Route de Niort Saint-Hilaire-la-Palud Deux-Sèvres
Tarif : – – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
L’association Les Belles Du Bouchet (LBDB) organise un vide grenier en salle dimanche 15 février 2026de 8h00 à 18h00 à la salle des fêtes de St-Hilaire-La-Palud
3€ le mètre (tables et chaises fournies)
Buvette et restauration sur place .
35 Route de Niort Saint-Hilaire-la-Palud 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 14 02 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide Grenier en salle à Saint-Hilaire-La-Palud
L’événement Vide Grenier en salle à Saint-Hilaire-La-Palud Saint-Hilaire-la-Palud a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Niort Marais Poitevin