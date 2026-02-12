VIDE GRENIER EN SALLE Salle du Ligua Five Saint-Brevin-les-Pins
Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2026-03-01 10:00:00
fin : 2026-03-01 17:30:00
2026-03-01
Un vide-grenier en salle est organisé le dimanche 1er mars 2026, de 10h à 17h30, à Saint-Brevin-les-Pins, au 43 avenue des Frères Lumière.
Sur place, vous trouverez un bar et un espace de restauration.
Des animations sont prévues pour les enfants, avec une structure gonflable pour les 4-7 ans et des terrains de foot pour les 7-12 ans.
Pour les exposants, le tarif est de 12 € la table de 1,80 m, avec une ouverture des portes à 9h30.
Renseignements et réservations par mail assolmsb44@gmail.com.
Événement organisé par l’association Loisirs Multi. .
Salle du Ligua Five 43 Avenue des frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 86 65 13 59 liguafive@orange.fr
