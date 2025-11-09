Vide grenier enfance et sport Salle des fêtes Saint-Laurent-Bretagne

Vide grenier enfance et sport Salle des fêtes Saint-Laurent-Bretagne dimanche 9 novembre 2025.

Vide grenier enfance et sport

Salle des fêtes 4 Rue de la Mairie Saint-Laurent-Bretagne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Articles de puériculture, vêtements enfants, jeux et jouets, articles de sport. Restauration sur place. .

Salle des fêtes 4 Rue de la Mairie Saint-Laurent-Bretagne 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 81 67 40

English : Vide grenier enfance et sport

German : Vide grenier enfance et sport

Italiano :

Espanol : Vide grenier enfance et sport

L’événement Vide grenier enfance et sport Saint-Laurent-Bretagne a été mis à jour le 2025-10-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran