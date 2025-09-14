VIDE GRENIER ENFANT « RANGE TA CHAMBRE 12E ÉDITION ! » Montpellier
VIDE GRENIER ENFANT « RANGE TA CHAMBRE 12E ÉDITION ! »
Bassin Jacques Coeur Montpellier Hérault
Début : 2025-09-14
Venez chiner des jouets, livres, vêtements, matériel de puériculture et vêtements de grossesse, dans une ambiance conviviale et familiale.
Un vide-grenier 100 % enfance et 100 % bonnes affaires
Infos pratiques visiteurs
Entrée libre et gratuite de 9h à 16h
Stationnement gratuit parking Faculté Richter et rues alentours.
Tram 1 & 3 arrêt Port Marianne.
Réservation de stand COMPLET
Pour tout renseignement, consultez le site web officiel .
Bassin Jacques Coeur Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 68 49 94 96 vivreparcmarianne@gmail.com
English :
Come and find toys, books, clothes, childcare equipment and maternity clothes in a friendly, family atmosphere.
A garage sale 100% children’s and 100% bargains
German :
Kommen Sie und stöbern Sie in einer freundlichen und familiären Atmosphäre nach Spielzeug, Büchern, Kleidung, Babyausstattung und Schwangerschaftsbekleidung.
Ein Flohmarkt 100 % Kinder und 100 % Schnäppchen
Italiano :
Venite a trovare giocattoli, libri, vestiti, attrezzature per l’infanzia e abiti premaman in un’atmosfera amichevole e familiare.
Un mercatino dell’usato al 100% per i bambini e al 100% per le occasioni
Espanol :
Ven y encuentra juguetes, libros, ropa, material de puericultura y ropa premamá en un ambiente familiar y acogedor.
Una venta de garaje 100% para niños y 100% gangas
