VIDE GRENIER ENFANT « RANGE TA CHAMBRE 12E ÉDITION ! » Montpellier dimanche 14 septembre 2025.

Bassin Jacques Coeur Montpellier Hérault

Début : 2025-09-14

2025-09-14

Venez chiner des jouets, livres, vêtements, matériel de puériculture et vêtements de grossesse, dans une ambiance conviviale et familiale.

Un vide-grenier 100 % enfance et 100 % bonnes affaires

Infos pratiques visiteurs

Entrée libre et gratuite de 9h à 16h

Stationnement gratuit parking Faculté Richter et rues alentours.

Tram 1 & 3 arrêt Port Marianne.

Réservation de stand COMPLET

Pour tout renseignement, consultez le site web officiel .

Bassin Jacques Coeur Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 68 49 94 96 vivreparcmarianne@gmail.com

English :

Come and find toys, books, clothes, childcare equipment and maternity clothes in a friendly, family atmosphere.

A garage sale 100% children’s and 100% bargains

German :

Kommen Sie und stöbern Sie in einer freundlichen und familiären Atmosphäre nach Spielzeug, Büchern, Kleidung, Babyausstattung und Schwangerschaftsbekleidung.

Ein Flohmarkt 100 % Kinder und 100 % Schnäppchen

Italiano :

Venite a trovare giocattoli, libri, vestiti, attrezzature per l’infanzia e abiti premaman in un’atmosfera amichevole e familiare.

Un mercatino dell’usato al 100% per i bambini e al 100% per le occasioni

Espanol :

Ven y encuentra juguetes, libros, ropa, material de puericultura y ropa premamá en un ambiente familiar y acogedor.

Una venta de garaje 100% para niños y 100% gangas

