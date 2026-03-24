Vide Grenier (enfants 0-16 ans) Le Bugue Salle Eugène LE ROY Le Bugue
Vide Grenier (enfants 0-16 ans) Le Bugue Salle Eugène LE ROY Le Bugue dimanche 29 mars 2026.
Vide Grenier (enfants 0-16 ans) Le Bugue
Salle Eugène LE ROY 651 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
9h 14h30. Vide Grenier enfants (0-16 ans) . Buvette et restauration sur place. Gratuit pour les visiteurs. 2€ le mètre et 2€ location de table pour les exposants.
Vide Grenier enfants 0-16 ans organisé par l’association La Souris Jaune.
Buvette et restauration sur place .
Salle Eugène LE ROY 651 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 21 43 12
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English : Vide Grenier (enfants 0-16 ans) Le Bugue
9am 2.30pm. Children’s Flea Market (0-16 years). Refreshments and food on site. Free for visitors. 2? per meter and 2? table rental for exhibitors.
L’événement Vide Grenier (enfants 0-16 ans) Le Bugue Le Bugue a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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