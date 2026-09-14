Vide Grenier – Épicerie sociale sans façon Morcenx-la-Nouvelle
jeudi 8 octobre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
Vide Grenier – Épicerie sociale sans façon
7 rue Anatole France Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 09:00:00
fin : 2026-10-08 17:00:00
Date(s) :
2026-10-08
Venez chiner et dénicher votre bonheur au Vide Grenier organisé par l’épicerie sociale Sans Façon.
Vide grenier au profit de l’épicerie sociale.
Des belles trouvailles, des petits trésors et de bonnes affaires vous attendent.
Venez chiner et dénicher votre bonheur au Vide Grenier organisé par l’épicerie sociale Sans Façon.
Vide grenier au profit de l’épicerie sociale.
Des belles trouvailles, des petits trésors et de bonnes affaires vous attendent. .
7 rue Anatole France Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 42 21 sans.facon@laposte.net
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English : Vide Grenier – Épicerie sociale sans façon
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Yard sale to benefit the community food pantry.
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L’événement Vide Grenier – Épicerie sociale sans façon Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Morcenx
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